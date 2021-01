160 millions d’applications Epic Games Store ont été installées sur PC56 millions d’utilisateurs actif durant le moi de décembreIl y en a eu pour 700 millions de dollars de dépenses par les utilisateurs de l’Epic Games StoreCela ne représente qu’environ 4€ dépense par compte, c’est assez bas comme scoreD’autant plus que seul 265 millions de dollars ont été dépensés sur des jeux “tiers” de la plateforme. Le reste étant surement cannibalisé par FortniteIl y a eu 103 jeux offertsLa valeur totale de jeux offert représente 749 millions de dollars tout de même ! Soit plus que tout ce que les joueurs ont dépensés ^^ !Dandara est actuellement offert par Epic

posted the 01/29/2021 at 03:22 AM by suzukube