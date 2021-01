Etant donné que prochainement, Persona 5 Strikers sortira - SURPRISE - sur PC Steam (et que j'ai adoré la démo sur ma Nintendo Switch), je suis assez surpris que peu de joueur parlent de ces MUSO sur PC.Pour en avoir essayé un dernièrement, je suis surpris de la fluidité que permettent un simple processeur i5 9400 par exemple (6 coeurs) ! En 60 fps, graphismes max, et sans aucune perte de framerate, ça devrait pourtant plaire à pas mal de joueurs ^^' !Du coup, je me suiis mis à la recherche des MUSO sortis sur PC, et on a :- ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4- One Piece Pirate Warriors 3- BERSERK and the Band of the Hawk- WARRIORS OROCHI 4 Ultimate - 無双OROCHI3 Ultimate- DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition- SAMURAI WARRIORS 4-II- DRAGON QUEST HEROES™ Slime Edition- DRAGON QUEST HEROES™ II- Fate/EXTELLAPas dispo sur PC mais... Ça serait tellement classe en 60 fps + clavier souris !- Hyrule Warriors- Fire Emblem Warriors- Hyrules Warriors l'ère du Fléau- Dragon Quest HeroesMais même sans ces Muso, ça fait déjà pas mal d'heures de jeu à petit prix pour la plupart !N'attendez plus la prochaine génération de console. Concevez là vous même ! Rejoignez la PC Master Race !