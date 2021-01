Bend Studio vient de poster des offres d'emplois pour un Art Director, Game Director et un Creative Director pour travailler sur leur prochain AAA.Ces offres ne sont en soit pas très surprenantes après les départs de John Garvin and Jeff Ross qui étaient respectivement creative et game directors à Bend Studio.Si on suit une certaine logique le prochain projet de Bend devrait-être une suite à Days Gone mais quand on regarde le profil LinkedIn d'un des nouveaux scénariste du studio, il parle de création d'une mythologie, régles du mondes ect... alors qu'en soit ces élements sont forcément déjà en place pour Days Gone pourrait signifier que finalement Bend pourrait-avoir choisi de partir sur une nouvelle licence ou alors emmener Days Gone dans une autre direction.Days Gone était le projet de John Garvin et c'est lui qui a poussé pour que Bend fasse ce projet donc peut-être qu'avec son départ le studio préféré passer à autre chose.