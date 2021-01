Le secret est dans l'article ci-dessus. Je ne vais pas le paraphraser (d'autant plus qu'il est très complet et très clair) mais sachez qu'en 10/15 mns d'efforts par jour vous pouvez accumuler entre 10000 et 15000 points par mois, en moyenne (voir même plus, si vous profitez des comptes microsoft de la famille..).Sachant que dans le magasin microsoft, 3 mois d'abonnements au Xbox Game Pass Ultimate, c'est 35000 points... (mais vous pouvez vous payer plein d'autres choses : des cartes kdo décathlon, Spotify, zalando, carrefour, nike, fnac/darty...)Perso, ça fait plus d'un an que je participe à ce programme et j'en suis ravi : je ne paye plus mon abonnement XGPU, j'ai accès aux 300 jeux, au Xcloud, au live, et j'ai même du rab pour m'acheter des jeux en promos à 5 ou 10 balles, de temps en temps.Qu'elle est l'arnaque, me direz vous ? Y'en a pas vraiment : disons qu'au lieu de refiler vos données persos à Google, vous les donnez à Microsoft. La Différence, c'est que Microsoft vous paye...