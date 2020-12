Bon...C'est la première fois que je vois ça depuis des générations de consoles. Immortals Fenyx Rising a baissé de 40% même pas 10 jours après sa sortie O_o !Sur PS5, vous pouvez trouver actuellement :- AC Valhalla à 55 €- COD Cold Wars à 58 €- Immortals Fenyx Rising 41.99 € https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP0001-PPSA01506_00-GAME000000000000 .D'ailleurs, pour ceux qui se plaignent sur le store Playstation 5 de ne pas voir les promos, il n'y a que 2 pages de jeux PS5, au pire, ce n'est pas ultra génant pour le moment (sauf si vous cherchez aussi les promos PS4 yeah).BREF !Juste pour dire : c'est très bien pour les joueurs, surtout en démat, qui vont pouvoir (enfin) avoir des jeux à des prix acceptable... MAIS !Ptain, j'ai VRAIMENT les boules d'avoir acheté le jeu 69,99 € sur PS5 (store), en me disant que ça va envoyer un signal positif à Ubisoft, pour une fois que c'est ni un Assassin's Creed, ni un Watch Dogs, ni un Ghost Recon... Sauf que voir le jeu baisser comme ça en même pas 10 jours de façon officielle (magasin physique + store digital), ça a du mal à passer chez moi...Bref, la moralité : c'est la dernière fois que j'achète un jeu Ubisoft plein pot. Le dernier éditeurs contre qui j'avais eu cette rengaigne, c'était Bethesda... Par contre les jeux Nintendo, là, tu peux te lâcher, même Mario Kart 8 en promo, c'est ultra rare de nos jours xD !

Like

Who likes this ?

posted the 12/22/2020 at 09:48 PM by suzukube