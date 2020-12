Nintendo a voulu l'exclusivité totale et aurait pu l'avoir pour 2M de plus mais Capcom a préféré aller contre, de peur du manque à gagner des ventes PC.



Nintendo a donc payé au moins 16M pour une exclusivité temporaire de 3 mois ou au plus 22M pour une annonce 6 mois après la version Switch et une sortie 9 mois après la version Switch.





Donc le jeu dans sa version définitive framerate et résolution unlock devrait sortir sur PC en fin d'année et on sait pourquoi il ne sortira pas sur console de salon

Leak de capcom - https://mobile.twitter.com/AsteriskAmpers1/status/1338597663885979653/photo/1