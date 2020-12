Metacritic 91% (version PC)

Gameblog 10/10

Gamergen 19/20

JVC 17/20

JeuxActu 17/20

Millenium 85%

Gamekult 7/10

( 41 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative )Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt RED signe un nouveau RPG majeur et incontournable, tout simplement. Dans la foulée de The Witcher III : Wild Hunt, le studio polonais parvient, dans un style dystopique SF très inspiré, à procurer aux joueurs le sentiment de vivre des histoires sur lesquelles ils ont un véritable impact, d'incarner pleinement leur personnage et d'interagir avec ceux dont ils croisent la route. Les systèmes mis en place pour que V corresponde à notre façon de jouer et notre tempérament sont nombreux et tous satisfaisants, les mécaniques bien huilées, même si l'I.A. et la présence encore importante de bugs (essentiellement visuels) a des chances d'agacer. Si l'aura hollywoodienne de Keanu Reeves, parfaitement impeccable dans son interprétation d'un Johnny Silverhand central à une intrigue d'un très bon niveau, peut donner une raison de s'y intéresser, il ne faut pas s'y tromper : la star de cette aventure, c'est Night City. Vous trouverez avec cette mégalopole futuriste au passé chargé l'un des mondes ouverts les plus séduisants, les plus subjuguant qui soient. Conçu avec une minutie délirante dans ses moindres détails, grouillante de vie et de morts, à la fois attirante et repoussante, cette ville au mille visages et autant d'opportunités à saisir est une merveille visuelle et sonore. Un lieu dont l'ambiance vous happera durant des dizaines d'heures sans que vous voyez le temps passer.God is a Geek 10/10IGN Japan 10/10GamesRadar+ 10/10Cyberpunk 2077 ne déçoit pas, et arrive à mettre la barre très haut, malgré quelques petits défauts. Certes, il convient de pointer l'IA perfectible, une interface pas toujours pratique pour l'inventaire ou les petits bugs, légion dans un jeu en open world, mais le jeu de CD Projekt arrive à faire oublier tous ces soucis mineurs pour nous proposer une aventure pleine de choix, très libre, avec une énorme rejouabilité, un gameplay ouvert, une écriture soignée pour des personnages attachants, et surtout une ville vivante, comme jamais vue avant. Techniquement très solide, le jeu en met plein la vue à bien des moments, les amateurs de cyberpunk et de science-fiction ont là un monde ouvert passionnant à explorer, porté par une esthétique soignée, très colorée et pas forcément très proche du cyberpunk sale et poisseux, mais terriblement accrocheur. Une claque à bien des égards, et il sera bien compliqué de proposer un jeu de rôle en monde ouvert aussi réussi à l'avenir..Cyberpunk 2077 est un jeu aux allures d’ascenseur émotionnel constant. Doté de moment de grâce à même de marquer durablement les joueurs et l'industrie en général, de perspectives d'approches profondes, qui ne se révèlent qu'en fonction de votre investissement, d'une mise en scène incroyable, d'une écriture impeccable et d'un univers à décrocher la mâchoire, façonné avec amour, le RPG de CD Projekt est aussi frappant dans son manque de finition, qu'il est souvent difficile d'excuser pour un jeu de cette envergure. Si l'on pourra s’accommoder d'une conduite à peine correcte et de combats au corps à corps confus, il sera plus compliqué de passer outre les bugs qui souvent brisent l'immersion et l'intelligence artificielle entièrement à revoir. Il appartiendra à chacun de savoir dans quelle mesure les qualités du jeu occulteront ses défauts réels, ou inversement. Nous avons opté pour la première option. Il faut avoir conscience que Cyberpunk 2077 ne sera pas toujours à la hauteur des attentes parfois démesurées placées en lui, qu'il se bonifiera sans doute avec le temps, tout en gardant à l'esprit qu'il s'agit bien d'une expérience à part, souvent mémorable, même si techniquement imparfaite.IGN 9/10GameInformer 9/10Après des années d'attente et de reports à tout va, Cyberpunk 2077 est enfin là, non sans quelques sacrifices de la part des développeurs de CD Projekt Red, il faut bien l'admettre. Avec une campagne marketing puissante et rondement menée, on était en droit de se demander si le résultat était à la hauteur de nos attentes, forcément colossales. Voilà une grosse semaine que nous avons reçu le jeu, l'aventure est terminée de notre côté, et on peut désormais vous le certifier : Cyberpunk 2077 est un vrai bon jeu, qui a réussi à nous transporter dans un univers captivant. Malgré tout, le titre de CD Projekt Red souffle le chaud et le froid en permanence. Oui, le jeu est pétri de qualités, Night City est une destination incroyablement séduisante, qui dégage une ambiance unique (grâce notamment à ses différents quartiers qui possède leur personnalité propre, et ses éclairages au néon du plus bel effet). La campagne principale aussi est l'un des gros points forts du jeu, Keanu Reeves n’y fait pas de la figuration, et les possibilités offertes par le système de dialogues à choix multiples sont réellement intéressantes, tout en apportant une indéniable replay-value au titre.Pourtant, on ne peut se départir du sentiment que Cyberpunk 2077 était un projet trop ambitieux pour CD Projekt Red. Le titre est bardé de bugs divers et variés, et les citer tous reviendrait à faire un véritable inventaire à la Prévert. Pire, les performances du jeu sont très décevantes, et malgré notre PC de haute volée équipé d’une RTX 3080, on a dû faire face à un framerate très inégal, capable de se stabiliser à 70fps, mais aussi de chuter sous les 10fps pendant de longs instants. Pour la première fois lors d’un test, nous avons eu droit à un patch de 54Go (le jeu en pèse 64), tandis que Nvidia nous donnait accès aux drivers optimisés en avance. Malheureusement, il serait mensonger de vous dire que ces correctifs de dernière minute sont parvenus à effacer ces soucis techniques. On comprend mieux aujourd'hui les multiples reports, et en vrai, le jeu a encore besoin de 6 bons mois de développement supplémentaires pour cleaner tous les problèmes auxquels il est confronté. En l'état, Cyberpunk 2077 nous fait penser à The Witcher 3 lors de sa sortie, les problèmes de performances en plus. Ce constat est d’autant plus rageant que certains aspects du jeu sont clairement trop élaborés compte-tenu de leur utilisation (l’éditeur d’un perso qu’on ne voit que trop rarement, le combat en voiture qui ne sert jamais). Si on ajoute à tout ceci les nombreuses promesses qui n’ont pas vraiment été tenues (wallrun supprimé, les augmentations cyber ajoutées via un simple menu, le mode multi pas avant 2022), on ne peut se défaire de cette impression d’avoir eu droit à l’early access d’un titre extrêmement prometteur. Cyberpunk 2077 reste un grand jeu et on ne peut que vous le conseiller, mais sachez qu'il est loin d'être totalement peaufiné.Sans forcément être le messie tant attendu, Cyberpunk 2077 est une grande œuvre de science-fiction qui n'a pas peur de choquer ni de déranger. Son univers, son ambiance et son histoire sont à la fois fascinants et riches. Une grande liberté de choix est offerte, tant dans le scénario que dans la façon d'aborder les combats. Night City est aussi un lieu pas comme les autres. Il est néanmoins dommage qu'après toutes ces années de développement, de nombreux éléments manquent encore de finition et que le gameplay ne soit pas aussi satisfaisant qu'on aurait pu l'espérer, ce qui donne la désagréable impression que le jeu est sorti avant d'être vraiment prêt.Gamespot 7/10