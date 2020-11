La celebration est là, bon jeu à ceux qui l'ont et profitez bien.J'ai lu que pas mal de monde à des problèmes avec ça console, force a eux, ça arrive à chaque nouvelle Gen.Et ceux qui comme moi attendent et l'achèteront plus tard on les oublie pas !Perso je suis patient et j'attends une version slim en noir! Je trouve la console bien trop épaisse et la couleur blanche n'aide pas.