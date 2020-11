Digital foundry a sorti sa vidéo de comparaison pour AC Valhalla:Je suis entrain d'écrire le résumé mais rapidement la version sur PS5 est pour Digital Foundry la meilleure car elle a moins de bug que sur Series X/S mais surtout elle performe 15% de mieux que la version sur Series X donc le 60 fps est bien plus constant sur PS5 et le tearing est aussi moins violent sur PS5 sinon graphiquement les deux versions sont identiques et la résolution est la même.-La résolution sur PS5 et Series X est dynamique, elle peut descendre jusqu'en 1440p et monter jusqu'en 1728p. Digital Foudry a remarqué que parfois la PS5 pouvait avoir une résolution un peu plus élevée.-Graphiquement le jeu est identique entre les deux consoles en tout point.-Sur les temps de chargement on retrouve la PS5 avec un léger avantage: PS5 23:30, SeX 26:48 and SeS 27:17 mais Digital Foundry a du mal à comprendre pourquoi les temps de chargement sont plus longs sur SeX que sur SeS.-La version PS5 a framerate plus constant est maintient mieux son 60 fps, dans les même situations la PS5 délivre 15% de performances en plus que sur Series X.-Le jeu a tendance à avoir plus de tearing sur Series X que sur PS5 même si cela reste aussi un problème sur cette version mais sur Xbox, ce problème peut-être réglé avec une TV compatible avec le VRR. Ce qui pour le moment n'est pas possible sur PS5 qui n'a pas cette compatibilité.-Sur Series X, l'utilisation de la torche pendant une scène de marche fait apparaître beaucoup de tearing et fait descendre les fps à 40.- Sur PS5, l'utilisation de la torche sur exactement la même scène fait aussi apparaître du tearing mais de manière beaucoup moins prononcé et les fps sont autour de 58 ~ 60.-Digital Foundry a rencontré beaucoup de bugs sur mais étonnamment particulièrement sur les Xbox quels que soit la console. Selon eux le jeu à encore besoin de beaucoup de travail.-Sur Xbox il y a du frame-pacing lors des cutscenes et Digital Foundry trouve que les chutes de performances sont décevantes sur Xbox.-Digital Foundry est assez déçue que la Series S ne propose que du 30 fps, ils auraient préféré avoir du 60 fps qui à avoir une résolution plus basse. Résolution aussi dynamique sur Series qui oscille entre 1188p et 1656p mais qui tourne en général autour de1296p.