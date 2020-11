Metacritic 93%

Gamekult 9/10

Gamergen 18/20

JVC 18/20

Millenium 90/100

( 22 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative )GameInformer 9,25/10GameSpot 9/10La firme rend hommage au bébé de From Software en respectant et modernisant l’œuvre de base. Nous aurions juste aimé mettre la main sur un petit contenu inédit en plus... Quoi qu'il en soit,Difficile de ne pas finir en adoration face à ce remake de Demon's Souls, tant Bluepoint Games parvient à donner du corps et un potentiel immersif au jeu de base. Il suffit d'en voir quelques images pour s'en convaincre : techniquement irréprochable (avec du 60 fps), la refonte du titre de From Software se pare d'une DA somptueuse qui absorbe le joueur dans le Royaume de Bolétaria, dont la moindre pierre se fait l'écho d'une fantaisie quasi-mythologique. On enchaînera ainsi les cinq mondes de l'aventure (environ 15h pour une première run en ayant ses habitudes) avec le sentiment de vivre une véritable aventure, à l'affût du moindre détail. Mais aussi du moindre monstre. Car oui, la formule et le level design de Demon's Souls restent inchangés, toujours exigeants, même si les habitués s'en sortiront sans trop de problèmes (les patterns des boss sont assez limités), au risque de ne pas ressentir ce sentiment d'accomplissement si marquant. Mais rien de grave, l'aventure ne s'essouffle jamais. Bluepoint a de plus eu le bon goût de revoir certains détails, notamment sur l'interface, pour rendre le tout plus fluide et moins maladroit.Demon's Souls était attendu pour ce lancement de laCette version next-gen reprend certes toutes les bases de sa version sortie 10 ans plus tôt en n'ayant refait que les graphismes et l'optimisation du titre sans y ajouter du nouveau contenu, mais elle en reste pas moins une belle claque. On oublie très rapidement les mécaniques un peu rigides du genre et on se laisse porter très rapidement par cette aventure en enfer qui se parcourt paradoxalement avec beaucoup de plaisir. Les équipes de Bluepoint ont tout simplement remis au goût du jour un chef d'œuvre qui n'a pas eu le succès qu'il méritait une décennie plus tôt.