Attention, pincettes tout ça mais ça vaut apparemment le coup. - L’un des membres de Resetera affirme selon des sources proches du studio concerné que Sony sera en train de finaliser un rachat de Bluepoint. - Selon lui, Bluepoint souhaitait garder son indépendance mais est conscient que l’industrie progresse trop rapidement et préfère se mettre sous la protection de Sony sous une unique condition : pouvoir un jour développer sa propre nouvelle IP pour ne pas être qu’un « studio à remake ». - Les derniers points de l’accord sont pour les prochaines semaines et quoi qu’il arrive, l’annonce sera faite « avant » le 28 février 2021. Pour prouver la pertinence de ses propos, le membre (actif sur Resetera depuis bientôt 3 ans) a accepté son ban def du forum si l’information n’était pas officialisée avant cette date (c'est comme ça que ça se passe sur ce site quand tu balances des rumeurs de merde).

posted the 11/12/2020 at 03:36 PM by shanks