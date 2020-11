Jeux Video

Le test est en cours et arrivera avant la fin de la semaine mais ça faisait des semaines qu'une question me turlupinait et personne (donc Sony) ne semblait vouloir y répondre, et j'ai ma réponse.Pour le coop de Sackboy Adventure sur PS5, le deuxième joueur ne pourra donc pas utiliser une Dual Shock 4, considéré comme incompatible.Je répète que :- Sackboy Adventure est un jeu cross-gen, donc aussi sur PS4.- Il n'exploite aucunement les features de la Dual Sense.- Si vous achetez le jeu en version PS4 (donc Dual Shock 4 compatible, forcément) et que vous faîtes l'upgrade, la compatibilité s'envole sans la moindre justification possible, vous obligeant à débourser 70 balles de plus si vous voulez genre jouer avec votre fils.Ouais mais on est en 2020 bordel.Quand la concurrence te propose une full compatibilité de ses manettes, tu fais un effort. Alors ok pour les exclus, même si les features ne servent parfois à rien, faut bien vendre du matos, mais dans un jeu cross-gen, qui plus est uniquement multi local...Carton rouge pour le coup