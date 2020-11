Je souhaiterais relancer le sujet de la guerre des console sous forme d'un débat sans animosité.Voilà, de façon subjective, mon état des lieux :- La Ps5 affiche les jeux et les studios les plus prometteurs pour le moment. En revanche, la console me convainc de moins en moins niveau Hardware, en raison d'un SSD à la taille ridicule, d'une puissance moindre et de la retro Ps4 plus famélique et problématique.Je souhaiterai avant tout avoir une Ps5 à l'espace disque conséquent pour ne pas avoir à jouer au duplo avec les jeux à installer ou effacer en permanance, ou encore, de devoir acheter un SSD externe à 300 balles.-La Xbox en terme d'hardware semble réellement mieux pensée : limpide, performante, stable, fonctionnelle, solide. Le billet développé par Polygon y est d'ailleurs très intéressant.Il y a effectivement un côté Xbox360 dans leur approche, et ça fait du bien. D'un point de vue hardware , elle me semble plus fiable. Et sa rétro parfaite avec upscale sur 4 générations peut m'apporter de véritables orgasmes ludiques.En revanche : espace disque lui aussi à chier (avec le même problème de prix pour les solutions externes) et AUCUNE, mais alors AUCUNE IP que je pourrais qualifier de system seller (me concernant du moins).Le salue pourrait venir de nouvelles IP développées par les studios récemment acquis, mais franchement, j'y crois peu.Ma philosophie : ce sont les jeux qui me font acheter une console.Donc voilà, je suis dubitatif.-Enfin, la Switch est complètement à part. Elle toujours selon moi une vraie solution pour jouer à de l'indé et de petits jeux dans son lit, mais pour du fat, on repassera : on attend Nintendo sur du lourd, et rien n'est prêt.Toujours aucune nouvelle de Monolith, aucune nouvelle de Zelda 2 ou de Retro Studio.Les tiers ont juste oublié la console et on se retrouve dans l'éternelle situation de la firme depuis la N64 : Nintendo avance seul.De plus, la Switch Pro semble de plus en plus se concrétiser. Serait ce même carrément une nouvelle console avec ou sans rétrocompatibilité? Si c'était le cas, ça me ferait bien chier. Je me surprends à ne jamais jouer à la console depuis que je l'ai.Une chose est certaine : comme c'est le toujours le cas depuis la 7e génération (Ps360) : rien ne me fera acheter une next gen day One. Pas même Demon Souls, qui est à mes yeux le seul jeu d'intérêt sur tout le Line-up next gen.Et vous? Quel est votre point de vue?