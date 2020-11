La PS5 n'a actuellement pas d'équivalent au Quick Resume mais est-ce que cela pourrait arriver à termes ? Selon Matt (un développeur qui partagé de nombreuses choses qui se sont quasiment toujours affirmés comme le fait que la Series X serait plus puissante) a dit ceux-ci sur le sujet :"On m’a dit que cela allait arriver dans le futur"Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si cela se confirmera dans les prochains mois.On peut voir dans cette comparaisons pour les temps de chargements qu'il y a une certaine différence entre le jeux développés pour la PS5 et certains qui sont juste retro compatibles où les temps de chargement se rapprochent plus de ceux sur PS4.Par contre étrangement les chiffres pour Miles sont tous un peu différent là ça parle de 16 secondes, chez d'autres de 13 secondes où encore chez Digital Foundry on parle de 04:39 pour arriver au menu principale du jeu et 01:32 pour passer ingame.