Hello Gamekyo,Premièrement il y a un article très sympathique de RandyOfMana juste en dessous sur le même thème, des musiques de jeu vidéo qui iraient dans une playlist d'HalloweenVoici certaines pistes venant de ma culture vidéoludique ^^Thimbleweed ParkZelda Oracle Of Ages

Who likes this ?

posted the 10/31/2020 at 10:44 AM by sora78