This is Halloween !

Après les Lieux Hantés , les Jeux d’horreur et la Peur , Il est temps d’arriver au point culminant de cette série de thèmes autour d’Halloween !



Sans surprise, le point culminant, c’est la fête d’Halloween elle-même

Il ne faut d’ailleurs pas y voir un thème strict, mais un thème libre : partagez simplement les musiques de jeux qui selon vous correspondent à l’esprit d’Halloween, pour une ambiance horrifique et/ou festive !



Alors oui, l’ambiance n’est pas vraiment à la fête en ce moment, entre le reconfinement, les attentats et la situation pas franchement fofolle, même si je sais bien que certains sont prêts à noyer leur désespoir avec l’arrivée des consoles next-gen. Je ne force donc la main à personne, mais si vous avez un tant soit peu l’humeur festive, faites vous plaisir en partageant les musiques qui vous plaisent

Ça ne coûte rien, et c’est garanti 100 % hygiénique et sans virus ! (d’ailleurs, des études auraient prouvé que partager des musiques lors de cette rubrique rendrait l’œil plus vif et le poil plus soyeux… mais je retrouve plus ma source )



Pour ma part, j’ai bien envie de partager quelques musiques un peu « joyeuses », mais toujours dans l’ambiance horrifique ! Mais si vous voulez partager des trucs plus sombres, c’est parfaitement ok ^^ En fait, même si vous partagez des trucs qui n’ont rien à voir avec Halloween, je ne vous en voudrais pas XDSur ce, enfilez votre meilleur costume de vampire/zombi/loup-garou/grille-pain ensanglanté, et place à la musique ! :Quelle autre musique que Vampire Killer réussi à merveille le mariage entre style funky et ambiance horrifique ? Le morceau est culte et dispose de pléthore de remixes, covers et arrangements, et je vous propose ici celui ici de l’album « Tribute » sorti il y a quelques années. Sympa quoique pas fou non plus c’est vrai, mais le fait que la voix presque hypnotique de Dracula accompagne le morceau tout le long donne un je-ne-sais-quoi de kitsch qui correspond parfaitement à l’ambiance d’HalloweenSi le morceau précédent ne vous a pas plus malgré tout, celui-ci devrait vous plaire un peu plus ! On revient à nouveau sur Vampire Killer (désolé pour la redite), mais avec un remix synthé au bon beat des années 80 ! En effet, difficile de ne pas penser au cultissime Thriller de Michael Jackson en écoutant ce remix dont l’auteur s’est clairement inspiré pour faire revivre les bonnes vibes musicales de l’époque. Un très chouette morceau, me concernant.Dans le genre mariage réussi entre beat endiablé et ambiance horrifique, il fallait bien citer celle-ci ! Car rassurez-vous, je ne l’avais pas oubliéLa musique originale était déjà chouette, le remix monte un cran au-dessus en mettant dans l’ambiance dès les premières notes. J’ai tendance néanmoins à préférer la première partie plutôt que la seconde et son rythme « dubstep » (ou duckstep selon les gens), mais tout dépend des goûts de chacun. Quoiqu’il en soit, le morceau est pour moi parfait pour une ambiance Halloween un peu festive !On poursuit avec le style électro-frénétique de Jake Kaufman avec celle-ci ! L’OST des jeux Shantae a toujours été excellente, celle de Pirate’s Curse va encore un peu plus loin, et j’avoue avoir accroché à ce morceau en particulier dès les premiers instants où je l’ai entendu dans le jeu. Un morceau très entraînant qui met en scène une mélodie horrifique propre au lieu en question, avec quelques passages « orientalisants » pour illustrer notre intrépide demi-génie.Ne me demandez pas comment je suis tombé sur cet album, je n’en ai de toute façon pas le souvenirMais sans rien connaître du jeu, j’ai tout de même apprécié les musiques bien rythmées, et je me disais justement qu’inclure un peu de musique japonisante ne ferait pas de mal à notre petite fête d’Halloween… Après tout, les yôkai sont des esprits comme les autres !On change de registre avec la musique des Mogs ! Attend… quoi ? Bon, tous ceux qui ont joué à FFXIV savent de quoi il s’agit… C’est donc une très chouette reprise du thème des Mogs de FF, largement réarrangée façon comédie musicale à la sauce «L’Étrange Noël de Monsieur Jack ». La trouvaille est tellement bonne qu’on se demande pourquoi ça n’a pas été fait plus tôt. Attention cependant : une fois rentré dans la tête, elle n’en sort plus…… C’était un peu évident non ?Je n’allais pas faire un thème sur Halloween sans mettre une musique qui s’intitule « This is Halloween », elle-même tirée du film qui symbolise Halloween à lui tout seul ! Ah, Yoko Shimomura, heureusement que je peux compter sur toi… Comme ça j’ai un bon prétexte pour mettre cette musique et dire que c’est tiré d’un jeu vidéo...Rassurez-moi, vous n’aviez pas l’intention de la partager aussi ? ...Désolé…Bonus :Quelques musiques qui auraient pu convenir au thème des lieux hantés et que je regrette d’avoir oubliéSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !