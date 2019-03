[Rappel] Sony ''State of Play'' à 22h00

C'est ce soir à 22h00 que débutera le « State of Play », première émission de Sony sur un format qui n'est évidemment pas sans rappeler ce que fait Nintendo depuis belles lurettes avec ses Direct, ou plus récemment Microsoft avec ses Inside Xbox.Pas le moindre indice n'a encore été lâché sur le programme (pas même sa durée) mais vu les sources de certains insiders qui estiment déjà qu'il ne faut pas s'attendre à la grande folie, tout juste misera t-on sur un nouvel aperçu de(qui sort le mois prochain) et des nouvelles de certains titres attendus officiellement pour cette année, commeou encore(également PS VR).