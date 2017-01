Breath of the Wild sera en 1080p sur Switch

L'information tombée durant le salon était donc erronée. Eiji Aonuma, producteur de, affirme haut et fort que son bébé proposera bien le 1080p sur Switch quand vous y jouerez sur la TV (et non du 900p comme on a pu l'entendre), contre du 720p sur Wii U.Le second point est que sur Switch, les temps de chargement seront plus rapides, que ce soit à l'allumage et durant le jeu, et ce grâce au format cartouche.Bonux :Comparo entre le dernier build Switch et la démo E3 sur Wii U.