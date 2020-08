Metroid Prime 4 cherche encore son producteur Metroid Prime 4 cherche encore son producteur

Ce n'est visiblement pas encore demain la veille que nous aurons des nouvelles concrètes de Metroid Prime 4 puisqu'il fut découvert cette nuit que Retro Studios, qui a repris la main sur le projet, est encore à la recherche d'un « Lead Producer » (avec au moins 10 ans d'expérience svp), soit l'un des postes les plus centraux qui soit pour tous gros projets, surtout quand l'une des fonctions est de veiller à une bonne gestion du budget.



Le développeur est d'ailleurs toujours à la recherche d'autres talents mais reste tout de même à savoir où peut bien en être l'état du développement, prétendument rebooté depuis environ 18 mois. On se demande d'ailleurs où en sont les projets leakés Starfox Grand Prix et même Metroid Prime Trilogy mais il faut croire que ça aime rester dans la culture du secret chez Nintendo, cette année encore plus que les autres.