Retro Studios reprend le projet Metroid Prime 4, dont le chantier repart de zéro Retro Studios reprend le projet Metroid Prime 4, dont le chantier repart de zéro

Après la séparation d'Activision Blizzard et Bungie, on tient probablement la deuxième plus grosse annonce choc de ce mois de janvier : le développement de Metroid Prime 4 repart de zéro, le chantier étant finalement confié à… Retro Studios.



Une bien drôle d'affaire qui prouve que la nouvelle équipe (en relation avec Bandai Namco) n'avait vraisemblablement pas les épaules pour un tel projet, et on en vient également à se demander ce qu'il advient du projet Starfox de Retro, leaké un temps mais jamais officialisé.



Bref, quoi qu'il en soit, Metroid Prime 4, ce n'est pas pour cette année ni même pour 2020, et le producteur Kensuke Tanabe préfère dire de suite que ce n'est pas demain la veille que Nintendo communiquera à ce sujet.