Comme vous le savez, l: des fans pas satisfaits du rendu visuel du célèbre hérisson supersonique de Sega, et la production contrainte de repousser le film après le bad buzz afin de confier aux différents artistes CGI un travail de remodélisation de la mascotte qui répondra aux attentes des fans.Il y a quelques jours, des images de pas très bonnes ont fuité sur la toile, mais elle permettaient néanmoins de constater les artistes ont pris en considération les remarques qui ont pu être faites puisque le rendu correspondait mieux à ce que le monde souhaitait voir deAujourd'hui,que les fuites survenues il y a quelques jours. Sa source a tenu à rester anonyme, néanmoins cela semble legit comme on dit.

Who likes this ?

posted the 11/07/2019 at 05:27 PM by liquidus