World of Nintendo





Cette année marque les 35 ans du plombier italien. Afin de célébrer cela comme il se doit, Nintendo prévoir de porter

plusieurs jeux tirés de la licence sur la Switch. VGC ainsi que les autres sources confirment

que les jeux listés ci-dessous arriveront :

- Super Mario 64

- Super Mario Sunshine

- Super Mario Galaxy

- Super Mario 3D World Deluxe Edition

A noter que Super Mario 3D World proposera de nouveaux contenus et stages.

De plus, un nouveau Paper Mario est prévu.



Selon les derniers rapports, Nintendo prévoyait de se concentrer sur les 35 ans de Mario durant cet E3 2020.

Des annonces seront faites sur les remasters en question, Paper Mario, le prochain film

de Mario et enfin le parc de Super Nintendo World.



Une personne ayant connaissance des projets de Nintendo a déclaré que les remasters sortiront dans

une collection anniversaire spéciale, plutôt que séparément.



Nintendo s'est exprimé lundi : « ne commente pas les rumeurs et les spéculations ».



Plus qu'à patienter.