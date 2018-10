Avis





Kickstarter

Ghost Time Games



Entre les trainées de la poussée, les éruptions de l’astre principal et les différents fonds cosmiques,

chaque voyage spatial est une invitation à la contemplation de l’immensité.

Cosmic Rim :

A l’image du jeu tout entier, la présentation des combats est leur principal point fort (seul ?). Les dialogues des premiers ne manqueront pas de vous arracher quelques sourires, le cadrage des affrontements rappellera des souvenirs en noir et blanc et même si la difficulté est absente, hors fin du jeu, leur faible nombre n’outrepassera pas la patience du joueur avec sa dizaine en tout et pour tout, vite achevés qui plus est.



30 secondes chrono :









Que l’on soit au sol ou dans l’espace, les panoramas saisissants ne manqueront pas.

sur Switch

Jettomero : Hero of the Universe est une curieuse œuvre. Une sorte de Journey robotique et spatial beaucoup plus humoristique et répétitif, sauvé par une DA époustouflante, des sensations de vol spatial grisantes et une douce bande-son. Une paire d’heures seront nécessaires aux moins doués d’entre nous pour finir les aventures de ce gigantesque être métallique au cœur d’enfant, à la difficulté inexistante, avec sa boucle de gameplay de 5, 10 minutes prétexte à la découverte du passé de notre avatar et cet univers enchanteur. Il est dur de mettre une note sur ce type de jeu : les esthètes seront probablement comblés, les désireux d’une aventure relaxante aussi mais ceux souhaitant des phases de jeu vidéo « traditionnel » feraient bien de passer leur chemin. A voir selon le caractère de chacun.

Les points titanesques :

- Une DA époustouflante

- Les oniriques vols spatiaux

- Les différents effets pour animer l’univers

- Bande-son

- Dispo en français



Les points étains :

- Court

- Répétitif

- Ralentissements sur Switch