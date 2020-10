En revanche, les facultés devront procéder à des cours à distance.Pour sortir de son domicile, il faudra de nouveau fournir une attestation, annonce Emmnauel Macron.Les seules sorties autorisées seront pour "se rendre au travail, à un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses ou prendre l'air"."Les réunions privées sont exclues", tout comme les rassemblements publics qui sont "interdits"."Vous ne pourrez pas sortir d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Il y aura une tolérance durant ce week-end de retour."cinémas, musées et salles de spectacles ferment jeudi soir.À l'inverse du premier confinement, les services publics, les usines, les exploitations agricoles et le BTP poursuivront leurs activités "dans le respect strict des protocoles sanitaires."Emmanuel Macron annonce que "les frontières européennes restent ouvertes".En revanche, "sauf exception", les frontières extérieures resteront fermées.

posted the 10/28/2020 at 07:44 PM by nicolasgourry