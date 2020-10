Salut à tous. Tout d'abord cette question n'est pas là pour attiser les trolls ou autre, c'est une vraie question. J'ai pas tout suivis mais j'ai crus lire que le RT était mieux fichus sur Ps5...L'histoire du prochain Yakuza, les déclarations de Phil sur la non importance du RT, le fait d'en avoir vu sur Ps5 et pas XsX... bref je commence à me poser des questions et me demander si les 12tflops contre 10 servent à quelque chose.Je prendrai une Ps5 par la suite notamment pour GoW 2 et Horizon mais je prends Cyberpunk (jeu que j'attends le plus) sur XsX d'où mon questionnement entre autre.Merci pour vos apports théoriques et techniquesBon jeu !