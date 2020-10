Jeux Video

Alors que la PS5 demande une certaine manipulation pour être allongée, le Xbox (UK) a tenté de placer son petit tacle qui certes vise juste mais qui n'est pas passé même chez les fans Xbox (je parle pas des gros fanboys) : le troll par rapport au Smart Delivery (et le remaster payant de Spider-Man), c'était certes bien joué en réponse à une vieille affaire de 2013, mais certains commencent à dire qu'il ne faut pas trop jouer les malins inutilement sur des détails.(le tweet a du coup été supprimé)Ne tombez pas dans l'arrogance les mecsCertains ont joué à ça et l'ont plus ou moins payé