Yo mina,Ayant préco la PS5 et qu'elle sortira après la XSX en Europe.Je m'intéresse de près à l'offre de M$ afin de prendre ma décision sur leur nextgen.Mon choix balance entre une RTX 3080 ou la XSX, mais pour finir je me suis dis pourquoi pas prendre en compte la XSS aussi.Du coup je me suis penché sur cette dernière et là j'ai eu une révélation sur l'intérêt de cette version proposer avec la XSS.Alors oui c'est une vrai nextgen, on a du Zen 2, du RDNA 2 (avec vachement moins de CU) avec un SSD aussi rapide que pour la series X.Mais là où j'ai pas compris la stratégie de M$, c'est d'avoir mis 512Go dans cette console!!!Je m'explique!Elle a pour vocation d'offrir un prix assez bas (celui de la Switch) pour ceux qui ne voient pas trop l'intérêt de suivre la course de la 4K.Chose honorable de la part de M$, après tout le 1440p reste très bon pour la plupart des gamers PC!! Alors pourquoi pas sur console.Par contre pour garder un prix compétitif on a droit à moins de CU. Bon si ça fait le taff et permet aux dev de proposer des jeux nextgen sans trop les limités pour qu'ils tournent sur XSS. Je pense que c'est une bonne stratégie.Par contre vient le fait que la XSS ne dispose pas de lecteur optique. Ce qui en soit n'est pas trop grave.Mais 512Go pour une console all digital (même si en gros ça ne change rien vu qu'il faut de toute façon installer les jeux)... c'est très faible!Alors ou bien les jeux seront moins lourds parce que les textures seront moins détaillées comparées aux versions 4K.Mais ça veut dire que les dev devront proposer deux assets de leur pack textures, donc plus de travail.Ou bien il faudra rapidement se tourner vers une extension de la capacité de stockage en passant par le SSD de Seagate.Parce que la XSS propose seulement 364Go sur ses 512Go de base. On peut dire que c'est quand même très peu...Et là est tout le paradoxe de l'offre de M$:Une XSS à 299€ + le SSD Seagate à 269.99€ = 568.99€ pour un total de 1.285 ToCe qui est plus cher qu'une une XSX à 499€ qui offre de vrai performance graphique de haut niveau et un espace de stockage de 818Go (une différence de 467Go mais aussi de 168,99€ en moins).Donc je ne comprends pas très bien où veut en venir M$ avec cette XSS, elle aurait été parfaite avec un 1To de SSD et en équilibre avec l'offre de la XSX.Ici on se retrouve avec un choix assez bizarre et même plus cher que la XSX dans une utilisation normale de la console...Je ne sais pas ce que vous en pensez!Mais perso c'est un peu un piège cette XSS, sauf si c'est pour jouer à Fortnite et FIFA 20XX seulement