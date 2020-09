Bonsoir Gamekyo,



Voilà, je suis les news, le canal blog, je surf à droite, à gauche, pour avoir quelques news et suivre plus ou moins ce TGS "online" 2020.



Mais...est-ce que je suis le seul à avoir cette impression de vide totale ? Genre, aucune news significative, aucune "bombe" annoncée, aucun effet de surprise.



On dirait que la vague des bons jeux à venir est déjà passée. Genre, 2021 c'est bouclé, normal.



Suis-je le seul à avoir eu l'impression que ce TGS est fantomatique ?



Ou alors, merci de me faire un récap' des grosses annonces.



Bon week-end !