On le sait tous, il n'y aura aucune grosse exclusivité au lancement de la XsX/S.

Ça ne semble en revanche poser aucun problème à Microsoft, Cindy Walker "senior director" au Marketing d'Xbox ayant effectivement affirmée :

"Avoir Halo Infinite lors de notre lancement aurait été formidable. Mais nous ne dépendons pas de titres exclusifs massifs pour inciter à l'achat de la console. Nos joueurs disposeront de milliers de jeux issus de quatre générations Xbox le jour du lancement."

En gros il faut acheter la console la plus puissante de la galaxie pour jouer à des jeux de la génération précédente ! Quel sketch ...

Xbox c'est vraiment devenu sans ambition ! L'ère 360 me manque tellement !