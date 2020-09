Depuis les 2 derniers remakes, je voulais qu'ils en fassent un pour pocky & rocky 1 ou 2! Mais au final ils en font carrément une suite!Le jeu sera développé par tengo project, l'équipe derrière les remake Wild Guns Reloaded et Ninja Warriors Once again et composé d'une majorité du staff de l'époque de Natsume!On a aucune info pour l'instant si ce n'est que c'est annoncé et sera une suite de KiKi KaiKai: Nazo no Kuro Mantle (pocky and rocky 2) qui était sur la Super Nintendo