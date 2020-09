The Coma 2: Vicious Sisters est un jeu d'ambiance, centré sur l'histoire. Plongez-vous dans le quartier déformé de Sehwa, où vous rencontrerez tout un tas de personnages captivants, des énigmes à résoudre et des indices importants, tandis que vous luttez pour échapper à une meurtrière.



Les héroïnes, forcées d'affronter leurs pires angoissent, sortent rarement indemnes. Au fil de l'histoire, Mina affrontera des scénarios dangereux qui pourront lui causer des dégâts permanents. Fabriquez des outils pour anticiper les dangers à venir et éviter les blessures.



Song Obscure est plus effrayante et puissante qu'avant. Tomber entre ses griffes pourrait signer votre arrêt de mort. Courir et brandir votre lampe de poche fait de vous une cible facile. Vous devez trouver un équilibre précaire entre l'urgence de l'exploration, et votre survie !

Pour ceux qui ont adoré le premier épisode, sachez que The Coma 2, déjà disponible sur Nintendo Switch et PC depuis juin 2020, sera disponible vendredi sur Xbox One ^^ !