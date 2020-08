Wave Race 64 me manquait, et moi qui espérait retrouver les mêmes sensations dans un jeu de jet ski avec des waifus, je suis un peu déçu ! Il y en a parmi vous qui connaissent cet animé / manga en dehors du jeu lui même ^^ ?

Like

Who likes this ?

posted the 08/25/2020 at 09:56 PM by suzukube