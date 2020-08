Jeux Video

Via Reddit, mais l'insider serait jugé très fiable par la modération :



- Donc selon différentes sources du bonhomme, Microsoft et 343i seraient actuellement en train de réfléchir à une annulation de Halo Infinite sur One pour le passer exclu Next Gen (et PC)

- Cela impacterait évidemment le rendu, dont le RT directement disponible (encore heureux)



- Il est "possible" que le report conduise à une sortie pour début 2022



- Actuellement, la version One S n'arriverait pas à atteindre le 1080p en l'état et serait touché par de nombreux problèmes techniques, surtout au niveau du chargement des textures



Pincettes car Schreier n'est pas d'accord avec cette rumeur, mais l'insider en question a déjà leaké des choses en rapport avec Obsidian (dont Avowed).