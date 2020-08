Hello tout le monde, j'ai d'énormes infos a vous partager avec des sources qui travaillent dans l'industrie (mais veulent rester anonymes, un promesse et donc une promesse, vous ne connaîtrais jamais ces sources).Sans plus attendre, voici donc la tonne d'informations que j'ai pu avoir ces deux dernières semaines, et je vous les partages avec leurs accords.FF16 sera une exclu PS5. La sortie était prévue été 2021, avec le Covid on verra.Un deuxième très gros jeu Square Enix sera exclue PS5. Moins system seller, mais là encore surprenant.SE et Sony, gros rapprochement.Acquisition d'ici quelques années, il y a des indices.Voici quelques petites infos complémentaires concernant L'exclu PS5 FF16. Puis, à la suite, d'autres infos :1) le deal est signé depuis longtemps, juste après la sortie de FF15. Sortie prévue AVANT L'ÉTÉ 2021.Développement très avancé, beauuuuucouo plus que Athia, quand le Covid a explosé ils étaient en phase de polish.2)3) le jeu sera totalement optimisé pour la PS5.4) le responsable du moteur est l'un des meilleurs au monde dans son domaine. C'est un génie, du coup il peut même se permettre d'imposer ses heures de travail comme il l'entend, ce qui est du très rarement-vu au Japon.5) Rigolo : le reveal était prévu pour la 1ere conf PS5. Mais une toute petite erreur sur la définition du logo en fin de trailer à poussé SE et Sony à annuler au dernier moment. Bon, on m'a aussi dit que SE poussait pour avoir un reveal dédié, de là à penser qu'il y a eu sabotage...6)7)Je suis moins précis dessus parce que, pour le coup, je n'ai qu'une source interne, le dév est avancé mais je connais BN : ils seront ouverts en cas de surenchère. Et je ne vois pas MS perdre ce truc sur sa console, ce sera très populaire. Souvenez vous de l'engouement sur DB FighterZ.Japan Studio et Silent Hill, c'est connu. Seulement voilà, moi ce qui me revient n'est pas aussi précis. On me parle d'un survival horror, point, pas de titre.Seconde salve d'informations pour l'exclue FF16 PS5. Cette fois-ci, ça concerne la disponibilité.1) D'abord, ce qui m'a été confié est ce qui a été dealé. Attention, on sait que des choses peuvent bouger en cours de route, surtout sur un point. Et seulement dans les petites lignes.2) Le deal, c'est :Il ne sortira pas sur Séries X. Ce qui est raccord avec le lead dev très poussé sur PS5. Le jeu sortira beaucoup plus tard sur PC.3) C'est ici que c'est plus ambivalent, selon ma source qui est, je le rappelle, au plus près du deal (2e ligne). À la base, le jeu est aussi prévu pour la PS4. C'était dans la négo. Mais, depuis, des voix chez Square Enix, et chez Sony, se sont élevées pour exprimer la non-nécessité de cette version. Donc là, méfiance.4) Pour le moment, c'est toujours prévu pour une sortie avant l'été 2021. Mais ça peut bouger.Après, j'ai d'autres toutes petites infos recoupées (sauf la dernière, avec une seule source). Je vous les livre.C'est non seulementJe vous parlais d'une exclu étrange venue de Bandai Namco. Elle se confirme, à mon (très) grand étonnement.A voir, mais pour le coup je ne validerais ça que quand j'aurais la source au plus près du développement.Toujours chez