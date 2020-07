Sony est fier d’annoncer que seuls 2 de ses téléviseurs sont optimisés pour la PS5



Sony a annoncé un nouveau label pour ses téléviseurs : « Ready for PlayStation 5 ». Problème ? Il n'y en a que deux qui peuvent le recevoir dans la gamme actuelle, dont un modèle 8K hors de prix.



Plus connu pour sa marque PlayStation, Sony commercialise aussi des téléviseurs de qualité. Toutefois, la multinationale aurait peut-être s’abstenir d’annoncer la création d’un nouveau label « Ready for PlayStation 5 » dans un communiqué diffusé le 29 juillet, que Numerama a reçu. Car, à quelques mois de la sortie de la console, peu de références sont concernées…



Aujourd’hui, seules les TV XH90 et ZH8 peuvent recevoir ce macaron signifiant qu’ils sont « particulièrement optimisés pour apporter la meilleure expérience sur PS5 ». Le premier téléviseur cité est un LCD 4K orienté gaming avec rétroéclairage Direct LED (proposé à moins de 1 000 euros) tandis que le deuxième est un LCD 8K hors de prix (à partir de 7 000 euros).