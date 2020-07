Bonjour. J'aimerais proposer un débat autour de la politique de Microsoft concernant la branche Xbox. Et j'aimerais particulièrement orienté cette discussion autour du célèbre Gamepass.

Nombreux sont ceux à apprécier ce service, et je le conçois, puisqu'il possède un rapport qualité/prix des plus intéressant.

Néanmoins je trouverais judicieux qu'on aborde objectivement quel pourrait être la limite de cette politique sur le long terme.

Que ce soit clair d'emblée, oui le prix n'est pas excessif et le catalogue de jeux est assez exceptionnel, rien à dire à ce sujet.

En revanche, au sortir de cette génération Xbox One et du dernier Xbox Showcase n'est on pas en droit de se questionner sur le contre coup d'une telle politique.

J'ai effectivement l'impression que ce service tire la qualité des jeux first party vers le bas. Peut on se permettre des productions aussi ambitieuses que celle de Sony sur un service à 10 euros par mois. Est il possible d'investir plus de 100-150 millions d'euros sur un gros jeu sachant que celui-ci sera disponible Day One sur le gamepass sans frais supplémentaire, est ce viable en terme de rentabilité ? Cette politique est elle en adéquation avec la production de jeux innovants et ambitieux ?

Ne va t-on pas s'en mordre les doigts d'ici quelques années ? Ne faut il pas attendre du côté des First Party Xbox à une poignée de triple A à la qualité toute relative et à la multiplication de AA, jeux services et autres titres sans ambitions ?

Ce Gamepass n'est il pas une fausse bonne idée sur le long terme ? Quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'industrie à l'avenir ?

C'est selon moi amené à être un réel problème. En revanche j'aimerais l'avis de chacun, quel que soit votre opinion sur le sujet.