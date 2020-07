Bon on va parler franchement… C’est quoi le problème avec Nintendo cette année avec la Switch ? Franchement on est déjà à la moitié de l’année et tu as au bas mot genre deux exclus « potable » sortis pendant ce 1er semestre (et encore faut aimer AC et Paper Mario).Vous me direz, mais pourquoi faire plus quand la console se vend encore par wagon entier ? Nintendo traite avec irrespect les (malheureux) possesseurs de la Switch, à coup d’annonce archi pétée du genre un petit smash Bros direct par ci, un animal Crossing direct par là ou même des annonces qui sonne comme des coups d’épée dans l’eau comme Paper Mario qui sort de nulle part. Niveau communication zéro !On peut faire un petit listing des problèmes si vous le voulez bien :— aucune visibilité sur le planning 2020 (si tenté qu’il y en a un, diraient les mauvaises langues)— une complaisance à voir les chiffres de vente de console grimper sans grosses sorties pendant l’année (à que c’est beau de voir un Nintendo en position de leadeur n’est-ce pas ?)— des jeux à la limite du possible techniquement, mais bon ça sert à quoi d’aboyer sur ça, vu que le grand manitou vend des jeux techniquement faibles à des millions d’exemplaires (ils ne vont certainement pas dégainer de modèle PRO vue la minorité à crier au scandale à chaque jeu tiers tournant à du 15fps) ?— Le drift encore présent sur les nouveaux modèles de joy-con (par contre ça sans déconné, c’est un scandale sans nom. Les mecs te vendent ces bêtises à plus de 80 boules avec ce genre de dysfonctionnement encore présent).— Un online flingué à mort, un service d’abonnement qui te donne des jeux NÉS… ont été déjà habitués à ne pas recevoir grandes choses de ces radins, mais quand même.— Des annonces beaucoup trop tôt ? Oui clairement ! MP4, SMT V, Bayonetta 3, Pikmin 4 et le nouveau Monolith… Ai-je besoin de dire plus ?Tout ça pour dire qu’il aurait peut-être fallu que les ventes faiblissent pour qu’ils aient un sursaut, mais non le public adore se faire entuber. Voilà voilà, que pensez-vous de à la « stratégie » de Nintendo (si on peut appeler ça une stratégie).