Après l’énorme déception de cette conférence on est en droit de ce poser cette question.Une console a,un espace de(en 2017 c'est affolant) un line up aussi: (sérieux quoi 1 2 Switch :nerd), des jeux graphiquement depassé (Mario Odyssey ressemble a un jeu PS360 meme si il semble ce renouveler), Zelda qui est en 900p avec le dock (en 2017 du 900p).(pour 70€ de plus vous avez la Pro qui fait du 4k et qui a une ludo monstrueuse). Avec une autonomie qui dure d'aprés Nintendo de 2h30 a 6h, mais on sait trés bien qu'elle est proche des 2h30 ... Un live payant alors que tous les Nsex nous disait que Nintendo ne ferais jamais de online payant ?!Nintendo t'annonce également que la console est "generalment dezoné" on ce fou de qui la ? soit elle l'est soit elle ne l'est pas !Coté tier occidentaux tu n'a aucune exclu valable (ne me parlé pas de BGE vue que c'est exclu temporaire). Coté japonais on te refile que des portage de jeu déjà sortit sur ps4 mais en moins bon et avec Atlus des promesse mais qui sortirons dans très longtemps.L'avenir de la console ? en 2018 tu as quoi ? rien ?