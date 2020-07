blog_article446517.html



Il y a deux jours je faisais un article sur l'hypothèse d'un Nintendo direct le 20 Juillet 2020

Ainsi lorsque l'on apprend (via le site Switch Brasil)que le géant US GameStop, vient d'ajouter de nouvelles entrées mystérieuses dans son catalogue Nintendo Switch (en fait des "SKU" pour "stock-keeping unit" que l'on peut traduire en français par "unité de gestion des stocks") l'excitation monte... Et encore plus en apprenant qu'une maintenance est prévue justement pour intégrer les jeux Nintendo Switch au catalogue, le 14 juillet prochain soit dans trois jours...HS : Je ne pourrais pas exceptionnellement faire des articles "indé" jusqu'à mardi soir (sachant qu'il y a pourtant un live Devolver Digital ce soir...), désolé d'avance.