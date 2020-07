Sous ce titre racoleur, je préfère vous collez quelques morceaux choisis d'un article de Numerama:



"En somme, il ne s’agirait pas de bloquer l’accès à Internet, mais de brider la capacité de téléchargement."

Apple vient d'annoncer la fermeture:

- de ses centre de recherches en région parisienne

- de ses Apples Store en france

et arrête la commercailisation de tous iphone

et annonce le rachat des brvet du célèbre Tatoo pour envisager une commercialisation uniquement pour le marché Français.



"en finir avec la course à la haute définition, redescendre la taille des écrans des téléviseurs, limiter le nombre d’objets connectés, limiter la qualité maximale des vidéos en ligne, imposer un mode basse consommation d’énergie par défaut et questionner l’intérêt et l’urgence de la 5G."



-Sony et Microsoft se voit interdire le marché du JV pour leur prochaine console.

-On connait maintenant la raison de la faible qualité du service stadia, en effet Google a très vite eut vent des mesures du Conseil national du numérique, et a préféré limité la casse

ajouter une source - https://www.numerama.com/tech/636216-vers-la-fin-des-forfaits-internet-fixes-illimites-en-france-le-cnnum-levoque-au-nom-de-lenvironnement.html?utm_content=bufferd1f94&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer