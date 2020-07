Et non pas de Saturn ou Dreamcast mini mais l'Astro City Mini, une borne d'arcade de poche a la manière de la Neo Geo Mini avec une sortie prévue a la fin de l'année pour 120 euros.36 jeux seront inclus dedans avec deja confirmé:- Alien Syndrome- Alien Storm- Golden Axe- Golden Axe: The Revenge of Death Adder- Columns II- Dark Edge- Puzzle & Action: Tant-R- Virtua Fighter- Fantasy Zone- Altered Beast