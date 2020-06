Soyons serieux 2 sec, oubliez que vous etes fan de telle ou telle console:



D'un coté on a MS qui ont une grosse puissance financiere et logistique, ils peuvent se permettre de faire des erreurs, ils ont deja connus des echecs avec la Xbox et la One (la 360 est à mettre dans la categorie des reussites).



De l'autre Sony, alors Sony ca va pas si bien globalement, c'est surtout la branche Playstation qui tient la baraque, les ordinateurs portables c'est fini, les téléphones Xperia c'est quasi mort, les TV c'est plus trop ca niveau ventes ils souffrent face aux chinois et sud coréens. Bref la marge de manoeuvre est limitée chez Sony, se foirer avec la PS5 pourrait avoir de lourdes consequances.



Et si MS faisait réelement la meilleure console des 2 (pour le moment ca reste sujet à debat, puissance, meilleure conception vs SSD etc) et avec un prix agressif par exemple 400 euros face à une PS5 moins puissante à 500 euros, et qu'en prime MS annoncait en juillet plein de jeux et exclues.



Ces dernieres années la One c'etait pas trop ca soyons francs, meme un peu le desert, on peut tres bien se dire que ce n'etait pas pour rien et que MS faisait bel et bien plein de trucs ces 2 dernieres années mais pour la Serie X et la next gen.



Si MS presente une console mieux faite, plus puissante, avec plus d'exclues, un prix plus bas, forcement l'ecart des ventes risque de pencher en faveur de la Xbox, et à long terme ca risque de se creuser car les devs iront plutot sortir des jeux sur la console qui marche le mieux. Bref ils pourraient vraiment fragiliser Sony qui aura du mal à maintenir tous leur studios.



C'est peut etre le plan de MS pour virer et meme achever Sony sur le secteur du JV ou en tout cas les affaiblir et mettre dans une situation compliquée.



Vous en dites quoi ?