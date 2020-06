Aujourd'hui, c'était mon premier jour en tant que Sr. Game Designer pour Sony aujourd'hui. J'ai hâte de parler du projet sur lequel je travaille et de ce que l'avenir nous réserve. Ça fait du bien d'être de retour!

Je suis heureux d'accueillir mon bon ami James Martinchek dans notre équipe en tant que notre animateur principal! Nous avons travaillé ensemble sur The Last of Us et Uncharted 4 à l'époque de Naughty Dog et il vient de terminer de travailler sur Red Dead 2! #Playstation

J'ai décidé de commencer une nouvelle rubrique :sur Gamekyo, où je compilerai plusieurs informations sur un jeu secret ou bien là en l'occurrence sur un studio secret pour en faire un article détaillé.Si vous avez raté une ou plusieurs informations, c'est donc l'occasion pour vous, d'avoir toutes les informations et d'être à jour.Bien évidemment, je peux, peut-être, passer un côté d'information et donc n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et je la rajouterai dans l'article.Aujourd'hui j'ai décidé de consacrer cette nouvelle rubrique sur le studio que Playstation a ouvert en 2018 à San Diego et qui n'a toujours pas été officialisé (par un nom et un logo) par Playstation.C'est donc l'occasion de revenir en détail sur ce nouveau studio et essayer de découvrir sur quoi il bosse.En avril 2018, on apprend que Playstation ouvre un nouveau studio de développent à San Diego et qui recherchait des développeurs pourOn apprend également que ce nouveau studio utilisera la technologie de Motion Capture de Visual Arts Service Group (VASG) appartenant à Sony que tous les gros studios Playstation ont utilisés pour leurs jeux (Uncharted 4, God of War, The Last of Us Part II)On apprend aussi qu'un studio majeur de Playstation sera de la partie pour superviser et/ou aider ce projet secret.Mais on ne sait pas encore lequel.Dans la foulée, on apprend queest nommé Game Director d'un studio Sony situé à San Diego.Retrouvez son profil Linkedin ici Avant de rejoindre Playstation, David Hall a été pendant 4 ans (2014 - 2018 ) Lead Designer et Design Director chez Amazon où il a travaillé sur Breakaway (un beat them all multijoueur) avant que le projet soit annulé.Un mois après, en mai 2018, c'estqui rejoint David Hall dans ce nouveau studio en tant que Senior Game Designer et l'annonce sur son compte Twitter :Retrouvez son profil Linkedin ici Quentin Cobb est connu pour avoir été plus de 7 ans (2010 - 2017) chez Naughty Dog où il a été pendant 4 ans Game Designer sur The Last of Us puis sur Uncharted.Lorsqu'un internaute lui demande sur Twitter, dans quel studio il bosse et sur quel projet.Quentin Cobb lui répondRetrouvez le lien ici Fin 2018, grâce à une série d'offres d'emploi, on apprenait que ce nouveau studio basé à San Diego recruté pourconfirmant ainsi les propos plus haut et qu’il s’agiraitAu début d'année 2019,annonce l'arrivée deau sein du studio.Quentin Cobb à gauche et James Martinchek à droite.Retrouvez le lien ici James Martinchek occupe donc le poste de Lead Gameplay Animator au sein de ce nouveau studio.Retrouvez son profil Linkedin ici Il y a quelques mois, Quentin Cobb sur Resetera (son pseudo c'est Q-Train) a répondu à un message d'un autre membre qui lui disait qu'il espéré voir son studio bientôt annoncé, il répond par unRetrouvez la discussion ici A noter que l’équipe est composée de nombreux développeurs venant de Naughty Dog et Rockstar Games.Donc voilà pour les informations qu'on a pour le moment sur ce nouveau studio que Playstation a ouvert en 2018. Mais qui n'a pas encore été officialisé par un nom et un logo par Playstation.Et au vu de toutes ces informations, j'ai la forte impression que c'est le prochain Uncharted qui est en développement dans ce studio encore secret à ce jour.Mon prochainsera sur Fable IV.Si ce genre d'article n'est pas autorisé ou que vous le trouvez inutile, n'hésitez pas non plus à me le dire et on le supprime.