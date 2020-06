Le contraire aurait été surprenant mais le studio Amstellodamois prévoit de sortir son prochain titre en 2021.En Mars prochain, le jeu sera en développement depuis environ 4 ans. Les effectifs de Guerrilla Games ont drastiquement augmenter suite au succès de Horizon Zero Dawn. Peut-être également grâce à la montée en puissance de Hermen Hulst au sein de SIE, l'ancien directeur de Guerrilla.Horizon: Forbidden West est donc prévu pour 2021 exclusivement sur Playstation 5.

posted the 06/17/2020 at 06:19 PM by sora78