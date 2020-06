Lors de l'Event PS5, Playstation a donc annoncé 9 jeux issus des Playstation Studios :- Horizon 2 : Forbidden West- Marvel's Spider-Man Miles Morales- Ratchet and Clank Rift Apart- GT7- Demon’s Souls- Sackboy A Big Adventure- Returnal- Destruction All Stars- Astro’s PlayroomEt selon les sondages sur Youtube, on se rend compte que c'est Marvel's Spider-Man : Miles Morales qui est de loin le jeu favori des joueurs parmi ceux présentés lors de l'Event.Regardez ici sur le sondage Youtube d'IGN sur plus de 560 000 votants, Marvel's Spider-Man : Miles Morales obtient presque 50% des suffragestrès loin devant les RE VIII, Horizon II ou Demon's Soul.Et regardez ici sur le sondage Youtube de GameSpot avec presque 70 000 votants, Marvel's Spider-Man : Miles Morales est de nouveau premier avec 42%, loin devant les autres (RE VIII/Horizon II)Sur la chaîne Youtube de Playstation, la vidéo Marvel's Spider-Man : Miles Morales est également la plus regardée et de loin parmi les exclusivités Playstation montrées avec presque 9 millions de vues, là aussi, largement devant Horizon II : Forbidden West (4.8 millions de vues) Gran Turismo 7 (3.1 millions de vues) Ratchet and Clank Rift Apart (2.5 millions de vues) Demon's Soul (2 millions de vues) Sackboy a Bid Adventure (811 000 vues) Returnal (613 000 vues) Astro's Playroom (603 000 vues) et Destruction All Stars (362 000 vues)Tout ça pour dire, que ça me surprend un peu qu'un stand alone soit le jeu parmi les exclusivités Playstation le plus attendu, très loin devant Horizon II et Demon's Soul.L'attente pour ce stand alone m'a l'air énorme, alors je n'imagine même pas l'attente qu'il va susciter lorsque Playstation annoncera Marvel's Spider-Man 2...Populus a déjà fait un article pour voir quel est le jeu parmi ceux présentés lors de l'Event que vous attendiez le plus, et c'était Horizon II qui est arrivé en tête.Ici, la comparaison est uniquement entre les exclusivités Playstation, donc pas de comparaison avec les exclusivités d'autres supports SVP.