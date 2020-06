Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’action-aventure plongé dans un univers envoûtant, mêlant des phases d’exploration à des combats dynamiques. Les joueurs doivent réunir et étoffer une équipe de minuscules esprits accompagnateurs, appelés les « Rot », en vue de développer leurs aptitudes et de trouver de nouvelles manières d’interagir avec l’environnement.



Grâce au soutien de Sony et aux fonctionnalités de nouvelle génération de la PS5, nous avons pu enrichir l’immersion que nous avions en tête et pousser plus loin les mécaniques uniques du jeu.

Nous sommes fiers d’avoir pu garder notre esprit indépendant et notre vision unique, tout en collaborant avec une équipe internationale de graphistes et de développeurs pour donner vie au jeu.



Kena: Bridge of Spirits est vraiment un projet de passionnés, né de notre volonté de raconter des histoires originales, et nous espérons que les joueurs des quatre coins du monde l’aimeront autant que nous. Nous avons hâte de vous dévoiler bientôt de nouvelles informations sur ce projet.

Un des mes coup de coeur de l'eventet il sort à la fin de l'année sur PS5,PS4 et Epic Store