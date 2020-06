Je me souviens encore à son annonce, les gens doutais de la pertinence de cette suite, "il n'ya plus rien à dire" ou les ménaces de morts que les devs ont réçu suite au leaks.Aujourdhui les dogs sont clairement les Rockstar de Sony (avec le gameplay en plus) et Druckman comme l'un des plus grand auteurs de l'industrie.Bravo...hâte de voir la nouvelle licence.