Jeux Video

SalutBon j'vous l'a fait en deux mots car je dois avancer sur un certain jeu.Tout est partie d'une vanne de la part de je ne sais plus quel insider, hier, stipulant que Bloodborne allait arriver sur PC... sauf que le thread twitter menait à des soutiens BLM. On a cru à du troll, sauf que le mec a ensuite stipulé que si le but premier était bien de faire un soutien en la cause actuelle US, il y a bien un truc qui se préparait pour Bloodborne.Information ensuite teasée par un autre Insider (Wario64) qui a déclaré que si l'on pouvait actuellement jouer sur PC à Bloodborne via le PS Now, ou "attendre encore un peu", avant que la chaîne Youtube PC Gaming Inquisition balance la sauce :- Bloodborne Remaster sur PC & PlayStation 5- 4K & 60FPS + améliorations techniques (dont temps de chargement réduit)- Q Loc et Bluepoint Games aux commandes- D'autres jeux PS4 doivent arriver sur PC- Demon's Souls Remake était censé être le clou final du show PS5 (celui de jeudi, du coup sujet à modificationsOn garde les pincettes mais bizarrement, la rumeur prend de l'ampleur jour après jour.