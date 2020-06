"Nous avons fait un autre passage en revue du hardware (la semaine dernière, ndlr). Nous sommes confiants vis-à-vis de notre chaîne d'approvisionnement (...). Il semblerait que nous allons être capables de disposer de suffisamment de consoles. Nous nous sommes vraiment engagés à faire un lancement mondial, ce que nous n'avons malheureusement pas fait avec la Xbox One."

"Ça avance bien du côté des jeux. Les éléments qui nécessitent une collaboration physique comme la motion capture, la captation de musiques symphoniques ou d'autres choses de ce genre sont en attente pour le moment. Du côté des jeux, ceux dont le contenu n'est pas encore bouclé pourraient être davantage touchés que les jeux dont le contenu est achevé."

"Les développeurs externes ont eu le droit d'emmener les kits de développement chez eux pour poursuivre le travail, réduisant l'impact de la pandémie."

"L'équipe avait perdu sa confiance envers la direction. Sa confiance envers la capacité de cette dernière à diriger, sa confiance envers l'engagement de l'entreprise (Microsoft) vis-à-vis de cette catégorie (le jeu vidéo) et sa confiance envers nos décisions. Reconstruire cela au sein de la société a été important et cela a pris du temps."

Récemment, le patron de la division Xbox de Microsoft a été invité dans un podcast animé par l'ex-président de Nintendo of America. Il avait évoqué un lancement mondial en fin d'année pour la Xbox Series X mais on apprend également d'autres choses dans l'interview, puisqu'il évoque également l'état de la production de la console, mais aussi des jeux, sur les devkits et enfin il évoque l'état d'esprit de Xbox/Microsoft au lancement de la Xbox One et donc avant son arrivée.