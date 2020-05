Dusk Golem est réputé pour la fiabilité de ses informations particulièrement sur Resident Evil et d’après lui un nouveau Silent Hill pourrait-être très bientôt annoncé :-Le jeu est développé par Japan Studio et sera une exclusivité PS5.-Toyama (Silent Hill, Siren et Gravity Rush) dirige le projet, Akira Yaomoka fait son retour comme compositeur, Masahiro Ito est l'Art Director et plusieurs développeurs ayant travaillé sur Siren et Gravity Rush sont sur le projet.-Le projet n'a rien à voir avec le Silent Hills de Kojima et il n'est pas impliqué-Le jeu n'est pas un remake, c'est un soft reboot de façon à ce qu'il puisse être le premier Silent Hill pour une majorité de joueurs.-Le jeu est jouable et a une démo qui sera montré peu de temps après le reveal.-Le projet à selon lui un détail excitant mais il ne le révélera pas car il préfère que la surprise soit gardé pour le reveal.